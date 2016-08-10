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Серийное производство недорогого российского электромобиля планируется на 2020-й

Серийное производство недорогого российского электромобиля планируется на 2020-й

Фото: Пресс-служба Минпромторга РФ

Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется начать в I квартале 2020 года, сертификация машины находится на финальном этапе, сообщает "Вести: Приморье".

"Мне коллеги докладывали, что она (сертификация электромобиля Zetta - прим. редакции) находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить", - сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.

Zetta - первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти. Представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электрокара - 120 км/ч. Как ранее сообщала "Российская газета", стоимость автомобиля Zetta в базовой комплектации составит 450 тыс. рублей.




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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