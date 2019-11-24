"Мороженка" из Владивостока поблагодарила СМИ всего мира

Во всемирный день моржа* любительница зимнего плавания из Владивостока вспомнила с чего начиналась "СМИшная" популярность хобби ее и ее подруг, сообщают "Вести:Приморье".

"В день Моржа поздравляю всех любителей ледяной воды, круглогодичных заплывов, водного закаливания, проруби и ледовых ванн с нашим моржовским праздником!. Это то самое фото, с которого началась первая волна (декабрь 2016 г) внимания СМИ к нашему увлечению. Девушками-Мороженками мы станем чуть позже, спустя 2 недели. Наверно, стоит восстановиться и те исторические фото, с которых началась эпоха Мороженок, о которых каждую зиму пишут СМИ всего мира.", - написала в своем аккаунте одна из "старейших" "мороженок" Наталья Аксенова.

Напомним, что неформальный клуб любительниц зимнего плавания Владивостока, которые называют себя "мороженки", появился несколько лет назад и стал популярным не только в соцсетях, но и в местных и федеральных СМИ. Так сюжет "Вести:Приморье" "Горячие приморские «мороженки» покорили интернет" посмотрели более 100 тысяч подписчиков. Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "мороженки" из Владивостока открыли сезон в компании суровых мужчин.

* - День моржа, который отмечается ежегодно 24 ноября, был учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим. Эти животные – крупнейшие ластоногие, обитающие в северном полушарии планеты Земля.

Празднование не случайно назначено на 24 ноября. В последние дни осени моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]