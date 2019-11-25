Если такой праздник в календаре отсутствует, то его надо придумать. Именно это и сделало международное студенческое сообщество Владивостока ровно десять назад. Сегодня в кампусе на острове Русский молодежь со всех континентов планеты вновь объединилась, чтобы о себе рассказать и с коллегами познакомиться на Дне межнационального студенческого единства.

Эксклюзивное предложение ко всем приморцам дружить домами на языке бэмба. Элиуд из Замбии приглашает нас в путешествие по реке Замбези, чтобы увидеть всемирно известный водопад Виктория. Но за высшим образованием он приехал во Владивосток.

Элиуд, студент (Замбия): «Но точно, я не знаю, где находится, я не знал погоду, просто название чуть-чуть красивое, поэтому я думаю, давай во Владивосток!».

Ким Сунг, студент (Северная Корея): «Вы можете прибыть на Мансудэ, где стоят памятники Ким Ир Сена и Ким Чен Ира».

А это нас уже в соседний Пхеньян зазывают. Обещают, что очень вкусно будет.

В этом же зале студенты из Индии не могут определиться - что из огромного списка самого аутентичного надо обязательно предложить русскому студенту в Дели.

А еще обязательно в храмы сходить и на фестиваль чая сходить. Студенты со всех континентов учатся во Владивостоке и сегодня в кампусе на Русском они в десятый раз делятся всем, чем их родина богата.

Шохрух Закиров, студент (Узбекистан): «Попробовать все наши национальные блюда. Они очень вкусные. А самое вкусное - плов на бараньем жире, не просто на масле!»

Конечно же, студент не должен быть голодным, и видимо поэтому сначала все о вкусном говорят. Ведь об удивительных особенностях родного дома так сразу не расскажешь.

Шохрух Закиров, студент (Узбекистан): «Много чего интересного».

Анхела, студент (Колумбия): «Если ты поедешь в мою страну, то это Амазонас! У нас есть три карнавала! Ты знаешь сальса! Это грандиозный праздник!»

И как после этого в Колумбию не рвануть, когда милая Анхела на сплошной праздник жизни зовет!

Анхела, студент (Колумбия): «Мамона, это очень, ну очень-очень вкусно!» Серьезно!»

Уля, студент (Азербайджан): «Самое первое, куда бы я вас повела, это Девичья башня. А еще бы на место огнепоклонников. Шашлыки вусе едят, там все вкусно! Приезжайте в гости».

А правда, приезжайте к ним в гости! Ведь не испугались же сотни студентов из полсотни государств сделать тоже самое и на несколько лет уехать на край света, во Владивосток и поделиться с приморцами добрыми пожеланиями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]