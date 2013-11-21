Если такой праздник в календаре отсутствует, то его надо придумать. Именно это и сделало международное студенческое сообщество Владивостока ровно десять назад. В кампусе на острове Русском молодежь со всех континентов планеты вновь объединилась, чтобы о себе рассказать и с коллегами познакомиться на Дне межнационального студенческого единства.

Эксклюзивное предложение ко всем приморцам дружить домами на языке бэмба. Элиуд из Замбии приглашает нас в путешествие по реке Замбези, чтобы увидеть всемирно известный водопад Виктория. Но за высшим образованием он приехал во Владивосток.

Элиуд, студент (Замбия): Но точно, я не знаю где находится, я не знал погода, просто имя чуть-чуть красивое, поэтому я думаю, давай Владивосток.

Ким Сунг, студент (Северная Корея): Вы можете прибыть на Мансудэ, где стоят памятники Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

А это нас уже в соседний Пхеньян зазывают. Обещают, что очень вкусно будет.

В этом же зале студенты из Индии не могут определится- что из огромного списка самого аутентичного надо обязательно предложить русскому студенту в Дели.

А еще обязательно в храмы сходить и на фестиваль чая сходить. Студенты со всех континентов учатся во Владивостоке и сегодня в кампусе на Русском они в десятый раз делятся всем, чем их родина богата.

Шохрух Закиров, студент (Узбекистан): Попробовать все наши национальные блюда. Они очень вкусные. А самое вкусное - плов на бараньем жире, не просто на масле!

Конечно же, студент не должен быть голодным и видимо поэтому сначала все о вкусном говорят. Ведь об удивительных (эксклюзивных) особенностях родного дома так сразу не расскажешь.

Шохрух Закиров, студент (Узбекистан): Много чего интересного.

Анхела, студент (Колумбия): Если ты поедешь в моя страна, то это Амазонас! У нас есть три карнавали! Ты помнишь, что сальса, ты знаешь, что сальса! Это пам-парам, грандиозный праздник!

И как после этого в Калумбию не рвануть, когда милая Анхела на сплошной праздник жизни зовет!

Анхела, студент (Колумбия): Мамона, это очень, ну очень- очень вкусно! Серьезно!

Уля, студент (Азербайджан): Самое первое куда бы я вас повела, это Девичья башня. А еще бы на место огнепоклонников. Шашлыки вусе едят, там все вкусно! Приезжайте в гости.

А правда, приезжайте к ним в гости! Ведь не испугались же сотни студентов из полсотни государств сделать тоже самое и на несколько лет уехать на край света, во Владивосток и поделиться с приморцами добрыми пожеланиями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]