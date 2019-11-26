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"Вести: Приморье": Как вернуть интерес к книге? - обсуждали на презентации нового номера "Литературного Владивостока"

Во Владивостоке прошла презентация нового номера альманаха «Литературный Владивосток». В свежем выпуске опубликована проза и поэзия приморских авторов – рассказы Александра Ткачука, Евгения Мамонтова, Тамары Алешиной, отрывок из нового романа Александра Бондаря «Лайонрок».

Альманах «Литературный Владивосток» стал выходить в свет с 1977 года. И сегодня продолжает жить.

Презентация альманаха превратилась в горячую дискуссию: почему не читают приморцы краеведскую литературу и произведения местных авторов. Прозаики, публицисты, поэты, критики также обсудили как молодежь вернуть к книге? Какие предложения звучали от людей пера — об этом в сюжете Елены Штылиной сегодня в 14.25 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".






Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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