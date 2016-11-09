Анонс на 27 ноября

27 ноября в 15.00 в зале заседаний администрации города Владивостока (Океанский проспект,20) состоятся публичные слушания по проекту бюджета Владивостокского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

27 ноября во Владивостоке в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) состоится презентация книги «Навечно в небе». Её автор – командир приморского отряда «АвиаПоиск» Ярослав Ливанский.

27 ноября в 19.00 - Владивосток, улица Светланская, 15, малый зал Приморской филармонии - лекция «От градостроительной концепции к детали» известного российского и немецкого архитектора Сергея Чобана.

27 ноября 2019 года с 17.00 до 19.00 в городе Дальнегорске заместителем прокурора края Логвинчуком Вячеславом Анатольевичем будет проведен личный прием граждан, в том числе по вопросам в сфере оплаты труда и защиты пенсионных прав. Прием будет осуществляться в помещении прокуратуры города Дальнегорска по адресу: город Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 99 «а». Предварительно записаться на прием можно по телефонам: 8(423)240-62-04, 8(42373) 2-75-65.

27 ноября – в главном здании Приморской картинной галереи на улице Алеутской - творческая встреча с Владимиром Олейниковым.

27 ноября в 10.00 на площадке PrimRing - Восточный строительный форум.

27 ноября в 19.00 - Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - матч БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Уфимец» Уфа. Суперлига - Первый дивизион чемпионата России по баскетболу среди мужских команд сезона 2019-2020 гг.

27 ноября - День морской пехоты России.

27 ноября - День оценщика в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]