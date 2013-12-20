Жителя Приморья будут судить за угрозу оружием полицейским

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, а также угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в сентябре 2019 года возле кафе на улице Карла Марса в Большом Камне обвиняемый, имея при себе пистолет и патроны к нему, выразил неповиновение к полицейским. При предъявлении требования выдать оружие, обвиняемый пригрозил физической расправой, в том числе с использованием имеющегося пистолета. Вместе с тем, несмотря на сопротивление, пистолет и боеприпасы были изъяты стражами порядка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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