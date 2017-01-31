Японские косметологи создали распыляемую кожу

Японские косметологи создали искусственную распыляемую кожу

Распылитель содержит особую жидкость, которая состоит из мельчайших волокон, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Daily Mail.

По словам разработчиков, спрей состоит из тонких волокон, которые скрывают дефекты, родинки и не мешают собственной коже человека дышать. Волокна сцепляются на поверхности кожи и создают оболочку толщиной около одной тысячной миллиметра.

Разработчики заверили, что мембрана эластична и растягивается во всех направлениях.

Представители компании-производителя заявили, что их новинку можно и нужно применять в медицине.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]