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Японские косметологи создали распыляемую кожу

Японские косметологи создали распыляемую кожу

Фото: Daily Mail

Японские косметологи создали искусственную распыляемую кожу

Распылитель содержит особую жидкость, которая состоит из мельчайших волокон, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Daily Mail.

По словам разработчиков, спрей состоит из тонких волокон, которые скрывают дефекты, родинки и не мешают собственной коже человека дышать. Волокна сцепляются на поверхности кожи и создают оболочку толщиной около одной тысячной миллиметра.

Разработчики заверили, что мембрана эластична и растягивается во всех направлениях.

Представители компании-производителя заявили, что их новинку можно и нужно применять в медицине.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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