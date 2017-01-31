Японские косметологи создали распыляемую кожу
Японские косметологи создали искусственную распыляемую кожу
Распылитель содержит особую жидкость, которая состоит из мельчайших волокон, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Daily Mail.
По словам разработчиков, спрей состоит из тонких волокон, которые скрывают дефекты, родинки и не мешают собственной коже человека дышать. Волокна сцепляются на поверхности кожи и создают оболочку толщиной около одной тысячной миллиметра.
Разработчики заверили, что мембрана эластична и растягивается во всех направлениях.
Представители компании-производителя заявили, что их новинку можно и нужно применять в медицине.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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