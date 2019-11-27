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"Отморозок" уснул в угнанном авто после убийства

"Отморозок" уснул в угнанном авто после убийства

Фото: СК РФ по ПК

26 ноября 2019 года на участке местности в кювете  автодороги Ольга – п. Тимофеевка – п. Ракушка Ольгинского района местные жители обнаружили тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резанных ран, там же находился мужчина, который предпринял попытку скрыться бегством, однако местные жители не позволили ему сделать этого и удерживали до приезда правоохранительных органов.  

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний местный житель, который признался в своей причастности к убийству.

По версии следствия, 26 ноября 2019 года в поселке Тимофеевка подозреваемый решил совершить разбойное нападение на свою знакомую, которая работает в магазине. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он подождал закрытия магазина и попросил женщину довести его до поселка Ракушка. В процессе следования он попросил остановить  автомобиль, вышел из машины и напал на женщину, избив ее и  нанеся ей удары ножом по телу. От полученных повреждений женщина скончалась. Подозреваемый пытался скрыться на автомобиле женщины, однако не справился с управлением и съехал в кювет, вылез из автомобиля и уснул.

Через некоторое время местные жители нашли тело убитой и заметили проснувшегося подозреваемого, который уже предпринимал попытки побега.

В настоящее время с участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте. В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, расследование продолжается.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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