Школьники разрабатывают технологию очистки сточных вод

Генеральным партнёром Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» выступила Госкорпорация «Росатом». Компания предложила старшеклассникам интересные кейсы по трём вызовам форума: «Экология», «Здоровье» и «Производственная революция», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В одном из кейсов вызова «Экология» школьники разработали технологическое решение для извлечения из сточных вод ионов тяжелых и цветных металлов, а также органических соединений с использованием современных физико-химических методов. На основании полученных данных участники кейса смогли предложить принципиальные технологические схемы для очистки воды до значений предельно допустимых концентраций.

Также участники форума спроектировали автоматизированную замкнутую экосистему для выращивания растений и живых культур в сложных условиях Арктики и доказали экологичность лазерных термоядерных реакторов.

В направлении «Здоровье» большое внимание было уделено разработке технологий ядерной наномедицины, которые будут эффективны в борьбе с раком. В вызове «Производственная революция» школьники создали виртуальный макет модульной атомной электростанции на Крайнем Севере.

В деловой программе с лекцией «Энергетика будущего и карьерный успех» выступил научный руководитель проектного направления «Прорыв» Евгений Адамов, а директор Центра непрерывного развития инженерных компетенций Академии Росатома Екатерина Лукьянова рассказала педагогам, как стать лучшими в раскрытии талантов каждого ребёнка.

В заключительный день на форуме «ПроеКТОрия» состоялись лекции в формате TED представителей крупнейших компаний страны. Первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» – директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров рассказал участникам форума, какие решения реализует госкорпорация для самых разных сфер жизни. Кирилл Комаров отметил, что в отрасли существуют различные направления деятельности, которые улучшают жизнь людей. Среди них: строительство АЭС в странах, где у населения нет постоянного доступа к электроэнергии; создание и применение технологических решений для диагностики и лечения рака; аддитивные технологии и многие другие.

Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» проводится по распоряжению Президента России с 2013 года и объединяет экспертов крупнейших российских компаний и вузов, лучших педагогов страны и талантливых школьников, которые вместе решают актуальные вопросы в области профессиональной ориентации и самоопределения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]