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Завод "Прогресс" сбрасывает неочищенные сточные воды в реку Дачную

Завод "Прогресс" сбрасывает неочищенные сточные воды в реку Дачную

Фото: vest-news.ru

По требованию природоохранного прокурора суд обязал ПАО ААК «ПРОГРЕСС» организовать очистку сточных вод и вести учёт объема их сброса.

В ходе проверки деельности ПАО ААК "Прогресс" выявлены нарушения водного законодательства. Установлено, что данное предприятие сбрасывает сточные воды в реку Дачная бассейна реки Уссури через два выпуска в отсутствие очистных сооружений.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Владивостокскую межрайонную природоохранную прокуратуру, в 2018 г. ПАО ААК «ПРОГРЕСС» сброшено 173,32 тыс. м³ сточных вод без очистки.

При анализе пробы сточных вод зафиксированы превышения допустимых концентраций загрязняющих в веществ в пределах лимита, указанных в разрешении на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, по содержанию аммония - в 12 раз, фосфатов – в 3 раза, нефтепродуктов – в 4 раза, фенолов летучих – в 2,4 раза и т.д.

Кроме того, сброс сточных вод осуществляется предприятием в отсутствие средств измерения расходов (уровней) воды, схемы системы водопотребления и водоотведения, программы ведения учёта сброса сточных вод.

Природоохранный прокурор 22.08.2019 обратился с исковым заявлением о возложении ПАО ААК «ПРОГРЕСС» обязанностей организовать сбор, отведение и очистку хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых сточных вод в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды, установить на всех имеющихся сооружениях для сброса сточных и (или) дренажных вод средства измерения расходов (уровней) воды в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Арсеньевским городским судом Приморского края 15.10.2019 требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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