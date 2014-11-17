Владивосток начали готовить к новому году. На центральной площади уже виднеется ёлка, а главные улицы украсила иллюминация. Какое еще новогоднее убранство приготовили для Дальневосточной столицы, и будет ли соответствовать город новому статусу на главный праздник, узнала Марьяна Яцкевич.

Встречать Новый год Владивосток в новом статусе столицы будет во всей красе. Поэтому на праздничное новогоднее настроение власти выделили почти 12 млн рублей. Однако жители столицы в соцсетях такую сумму не одобрили.

Сергей Яшин, специалист Управления культуры администрации г. Владивостока:

- Все процедуры в открытом доступе находятся, любой желающий может посмотреть, с кем был заключен контракт и увидеть его результат.

Однако, в рейтинге самых дорогих оформлений среди городов России Владивосток занимает скромную 10 строчку. На первом месте, конечно же, столица, там потратят на создание новогоднего настроения у москвичей почти 300 млн рублей. А вот ближайший Благовещенск попал аж на 6 строчку, обогнав столицу ДФО. Там на празднования выделили 20,5 миллионов рублей, на эти деньги обещают построить огромный ледяной город.

У нас же появится 13 новогодних елей в разных районах города. Это на две больше чем в прошлом году. Живые трехметровые зеленые красавицы впервые украсят сквер Пушкина и село Береговое.

Сергей Яшин:

— Самое дорогое, наверное, украшение все-таки центральной площади Владивостока, конструктивные зоны, это будут большие такие арт-объекты. Будет мышка на сыре располагаться на площади, затем волшебный башмачок , большой светящийся. Также будет светодиодная конструкция - надпись с новым годом, будет смонтирован небольшой каток. Горка с экраном.

Новую ёлку для главной площади Владивостока покупать не стали. Конструкция высотой с восьмиэтажный дом хорошо себя зарекомендовала, в отличии от предшественниц еще ни разу за два года не упала.

Андрей Рукосуев, подрядчик:

- Более 3000 таких веточек надо будет установить на самой металлоконструкции. Эта работа не очень быстрая. Каждую веточку необходимо распрямить, распушить ее, сделать это красиво, чтобы радовала. Работаем, работаем, знаем, что делать.

Создать новогоднюю сказку задача не из простых, ведь главная праздничная площадь почти с три футбольных поля. Еще одним необычным местом для фотосессий станет иллюминация в виде звездного неба, ее впервые установят у музея Арсеньева. Закончить оформление всего города должны до 30 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]