Новости Общество Интересно

Сегодня, 02:18
 

Агентство «Одна бабка сказала» — лидер рейтинга доверия информации у приморцев

Агентство «Одна бабка сказала» — лидер рейтинга доверия информации у приморцев

Фото: vibirai.ru


Приморский научно-исследовательский центр социологии провел исследование на тему «Каким СМИ доверяют больше?», — сообщают «Вести: Приморье».

Чаще всего о событиях в общественной, политической и экономической жизни края  приморцы узнают из интернета (55,7%), телевидения (52,4%), социальных сетей (18,4%), радио (16%), друзей (7%) и печатной прессы (5%).

Однако личным контактам больше доверяют (65,5%). Второе место в рейтинге доверия занимает телевидение (55,6%), третье интернет-СМИ (47,2%), почётное четвёртое место у радио (43%). Меньше доверяют печатной прессе (39,1%) и социальным сетям (33,7%).

Следует учитывать, что показатели различаются в зависимости от возрастной группы. Так, молодёжь больше доверяет интернету, а представители старшего поколения традиционным СМИ.

Общий объем выборки – 1845 респондентов. Статистическая погрешность общекраевой выборки не превысила 2,3% при доверительном интервале в 95,0%, что говорит о высокой репрезентативности используемой выборки (воспроизводящей структуру генеральной совокупности, в роли которой выступает население Приморского края).

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря