Агентство «Одна бабка сказала» — лидер рейтинга доверия информации у приморцев
Приморский научно-исследовательский центр социологии провел исследование на тему «Каким СМИ доверяют больше?», — сообщают «Вести: Приморье».
Чаще всего о событиях в общественной, политической и экономической жизни края приморцы узнают из интернета (55,7%), телевидения (52,4%), социальных сетей (18,4%), радио (16%), друзей (7%) и печатной прессы (5%).
Однако личным контактам больше доверяют (65,5%). Второе место в рейтинге доверия занимает телевидение (55,6%), третье интернет-СМИ (47,2%), почётное четвёртое место у радио (43%). Меньше доверяют печатной прессе (39,1%) и социальным сетям (33,7%).
Следует учитывать, что показатели различаются в зависимости от возрастной группы. Так, молодёжь больше доверяет интернету, а представители старшего поколения традиционным СМИ.
Общий объем выборки – 1845 респондентов. Статистическая погрешность общекраевой выборки не превысила 2,3% при доверительном интервале в 95,0%, что говорит о высокой репрезентативности используемой выборки (воспроизводящей структуру генеральной совокупности, в роли которой выступает население Приморского края).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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