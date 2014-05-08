Каждый третий житель Приморья верит в любовь с первого взгляда

В преддверии Дня всех влюблённых Приморский НИЦ социологии провёл экспресс-опрос на тему любви, — передают «Вести: Приморье».

В любовь, как выясняли сотрудники НИЦ, верят 89,6% приморцев. 29,6% верят и в такое загадочное явление как «любовь с первого взгляда». 10,4% участников опроса заявили, что в романтическую любовь не верят, ведь с их точки зрения — это лишь химическая реакция в головном мозге.

36,3% респондентов сознались, что сейчас влюблены. При этом 39,7% жителей региона хоть раз, но приходилось испытывать муки безответной любви.

На вопрос «Как вы встретили своего любимого человека?» 27,4% респондентов ответили, что их познакомили друзья, 24,7% встретили вторую половинку в общественном месте, 16,4% вместе учились или работали. Почти равное количество опрошенных – 15% познакомились по интернету или в результате неожиданного счастливого случая.

25,7% участников опроса считают себя романтичными. Самыми распространенными романтическими поступками оказались «романтичные подарки». Например, букеты цветов, «букет из пива и воблы для любимого», билет на любимую группу, а также подарки, сделанные своими руками.

Немногим меньше оказалось людей, которые видят проявления своего романтизма в заботе о любимом человеке, давая повод для радости каждый день, кто-то ради любимого разделяет его экстремальные увлечения, а кто-то подолгу отказывает себе в тратах, чтобы накопить на солидный подарок. Не менее распространёнными романтическими поступками оказались поход в ресторан и кулинарные подвиги. Замыкают список такие классические примеры романтизма, как сочинения стихов, песен и их исполнение.

Что касается самого праздника, то 62,8% жителей Приморского края не собираются праздновать День святого Валентина. 35,8% приморцев относятся к этому празднику положительно, ещё 57,7% не видят в нём ничего плохого, в то время как 9,5% опрошенных высказались о нём отрицательно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]