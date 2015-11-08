Приморцы перепроверяют политическую информацию из СМИ
Приморский НИЦ социологии провёл экспресс-опрос среди людей, интересующихся политикой. О результатах сообщают «Вести: Приморье».
Доверяй, но проверяй. Проверяют ли жители Приморья услышанную или увиденную в СМИ информацию и каким образом повышают свою политическую грамотность? Приморский НИЦ социологии провёл экспресс-опрос, в котором могли принять участие респонденты, интересующиеся политикой.
15,5% респондентов сознались, что вообще не проверяют информацию услышанную или увиденную в СМИ. 28,2% участников опроса стараются проверять факты в разных источниках, ещё 54% начинают проверку если подозревают обман.
Для повышения политической грамотности, основная масса опрошенных предпочитает статьи и аналитические видеоролики в интернете. Примерно равное количество участников опроса отдает предпочтения телепередачам, газетам и журналам. Только 17,2% респондентов обращаются к научной литературе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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