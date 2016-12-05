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Почти 40% приморцев не знают название "родного" кинофестиваля

Почти 40% приморцев не знают название "родного" кинофестиваля

Фото: Инстаграм @pacific_meridian_fest


Приморский НИЦ социологии провёл экспресс-опрос среди жителей Приморского края об их отношении к фестивалю «Меридианы Тихого». И результаты вряд ли обрадуют организаторов, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на институт.  

По данным НИЦ социологии, 80,7% жителей края знают, что ежегодно в сентябре во Владивостоке проходит международный кинофестиваль. Однако 37,4% опрошенных не смогли вспомнить его название. 43,2% респондентов вообще не интересуются этим мероприятием.  

Среди тех, кто всё же посмотрел кино в рамках кинофестиваля, 38,8% просто захотели посмотреть на фестиваль изнутри, а 32,7% заинтересовал конкретный фильм.

Респонденты, не интересующиеся кинофестивалем, сослались на отсутствие свободного времени и интереса к репертуару фестиваля. 

На вопрос «какую голливудскую звезду вы бы хотели увидеть на Меридианах Тихого?» большинство респондентов называли — Киану Ривза, Брэда Питта и Тома Харди. Также среди популярных ответов были Квентин Тарантино, Леонардо Ди Каприо и Джонни Депп.

Среди российских звёзд самым желанным оказался нынешний президент «Меридианов Тихого» — Константин Хабенский. На втором месте Светлана Ходченкова. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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