Жестокое убийство совершил 16-летний подросток в Приморье

В Приморье завершено расследование уголовное дело по факту убийства, совершенного 16-летним подростком.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 16 сентября 2019 года во дворе дома на улице Советской в курортном поселке Горные Ключи Кировского района несовершеннолетний распивал спиртные напитки с 67-летним мужчиной и поссорился с ним. Пожилой мужчина ударил несовершеннолетнего по лицу. Подросток схватил вилы и нанес ими несколько ударов в область шеи и груди своего обидчика. После этого продолжил наносить удары потерпевшему ножницами. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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