37 человек погибло на Дальневосточной железной дороге в 2019 году
37 человек погибло на Дальневосточной железной дороге с начала текущего года, это на 16 человек меньше, чем в прошлом году, -- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Службу корпоративных связей филиала "РЖД".
Также уменьшилось количество пострадавших на ДВЖД по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 84-х до 66-ти.
В этом году снизилось число травмированных несовершеннолетних на 60% (с 10 до 4 человек), в том числе со смертельным исходом на 80% (с 5 до 1 человека). Причиной всех несчастных случаев стало нарушение правил поведения на железной дороге.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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