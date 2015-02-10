37 человек погибло на Дальневосточной железной дороге в 2019 году

37 человек погибло на Дальневосточной железной дороге с начала текущего года, это на 16 человек меньше, чем в прошлом году, -- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Службу корпоративных связей филиала "РЖД".

Также уменьшилось количество пострадавших на ДВЖД по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 84-х до 66-ти.

В этом году снизилось число травмированных несовершеннолетних на 60% (с 10 до 4 человек), в том числе со смертельным исходом на 80% (с 5 до 1 человека). Причиной всех несчастных случаев стало нарушение правил поведения на железной дороге.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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