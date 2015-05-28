Уровень непроизводственного травматизма в границах ДВЖД снизился с начала 2020 года на 10%

Вопросы повышения уровня безопасности на Дальневосточной магистрали обсуждались на заседании межведомственной комиссии по предупреждению травмирования граждан в Хабаровске. В мероприятии приняли участие главный инженер ДВЖД Алексей Хворостов, представители Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, линейного отдела УМВД по Хабаровскому краю, специалисты муниципалитетов Хабаровска и Владивостока.

За шесть месяцев 2020 года на объектах железнодорожной инфраструктуры ДВЖД было травмировано 40 человек, что на 10% ниже аналогичного периода 2019 года.

Особое внимание во время заседания было уделено проблеме роста количества травмированных детей. С начала года на ДВЖД уже пострадали 7 несовершеннолетних, в том числе 3 смертельно (в 2019 году было травмировано двое несовершеннолетних, в том числе один погиб). Из них 4 детей пострадали в результате наезда подвижного состава, 3 получили электротравмы. Основная причина травмирования – бесконтрольное нахождение на объектах железнодорожного транспорта.

Для повышения безопасности граждан на Дальневосточной железной дороге ведется регулярная профилактическая работа: проводятся рейды, раздаются листовки и буклеты, организовываются информационные кампании в СМИ. Модернизируется железнодорожная инфраструктура: в 2020 году построены пешеходные переходы на перегоне Хабаровск-1 – Хабаровск-2, на станциях Баневурово и Архара. К сдаче в эксплуатацию готовятся переходы на станциях Мучная, Известковая и Облучье. Ведется проектирование пешеходного перехода на перегоне Спасск-Дальний — Старый Ключ, а также разрабатывается план возведения ограждений на станции Гайдамак.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]