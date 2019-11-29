Премьеры под занавес года. Академический театр имени Горького снова готовится удивить зрителей. Один из шедевров мировой литературы, роман «Гордость и предубеждение», в инсценировке московского драматурга на главной сцене края ставит режиссер из Армении.

На сцене – провинциальная Англия конца 18 века. Любезность и простодушие, остроумие и вечные хлопоты о замужестве… Триста страниц романа превратила в пьесу москвичка Елена Исаева, та, что написала «Эдит и ее демоны». А ставит спектакль Карен Нерсисян, режиссер из Еревана, с которым горьковцы познакомились летом на гастролях в Армении.

Ефим Звеняцкий, художественный руководитель Приморского академического театра им.Горького, народный артист РФ: «Пусть это будет подарок тем, кто вкушает романтизм, красоту и глубину чувств.

- Кто работает над оформлением, сценографией?

- Андрей Климов, мы давно с ним работаем, это один из лучших художников Москвы и России».

Владимир Сергияков, народный артист РФ: «Костюмы исторические, это 18 век. Это приходится портным, они изучают крой, а потом его еще нужно подогнать на артиста, и чтобы это совпадало со светом, с оформлением и т. д.».

Спектакль многолюдный. В одном только семействе Беннет, главу которого играет Владимир Сергияков, пять дочерей! Каждой надо подыскать хорошую партию, но у девиц – свои соображения.

- Я рассчитываю застать мистера Коллинза во всем блеске его величия.

И будь вы на моем месте — не за что не пропустили бы такого развлечения!

Отношения героев напоминают изящный танец – шаг навстречу, поворот, расставание.

История любви мистера Дарси и мисс Элизабет Беннет вот уже двести лет покоряет сердца читателей. Он – сама гордость. Она – само предубеждение. Как найдут они путь друг к другу? В главных ролях - Сергей Коврижных и Александра Аубекерова. «Девушка с характером» - говорит она о своей героине.

Александра Аубекерова, актриса Приморского академического театра им. Горького: «Она всегда все говорит с иронией, всегда беззлобна и всегда неагрессивно, и в этом будет самая большая сложность в этом спектакле. Всегда держаться, выше быть всех! В этом ее талант, можно сказать».

«Гордость и предубеждение» - премьера 14 и 15 декабря. А для юных зрителей театр имени Горького готовит новогодний сюрприз – сказку «Аленький цветочек» в роскошных декорациях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]