Новости Общество Спорт

Сегодня, 00:34
 

61 год в море: яхтсмен из Владивостока получил премию «За верность парусу»

61 год в море: яхтсмен из Владивостока получил премию «За верность парусу»

Фото: yachtrussia.com


В Москве прошла одиннадцатая церемония вручения национальной премии «Яхтсмен года», которая проводится по инициативе журнала Yacht Russia. В одной из девяти номинаций премию получил яхтсмен из Владивостока, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на организатора.

Награду «За верность парусу» получил Валерий Заковоротный —  заслуженный тренер СССР, многократный призер чемпионатов СССР в классе «Финн».  Парусный стаж яхтсмена из Владивостока — 61 год. Более того, Валерий Дмитриевич по-прежнему тренирует спортсменов.

Как сообщается в журнале  Yacht Russia, соперниками Валерия Заковоротного стали Дмитрий Люблинский и Сергей Бородинов. Парусный стаж первого еще солиднее, чем у владивостокца,  – 72 года! Он старейший яхтсмен Санкт-Петербурга. С 1982 года член совета капитанов Речного яхт-клуба, который ему с его товарищами удалось спасти от уничтожения.

А Сергей Бородинов — участник чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр. Победитель этапов Кубка мира в классе «Летучий голландец». Член легендарной команды Fazisi.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести