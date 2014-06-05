61 год в море: яхтсмен из Владивостока получил премию «За верность парусу»
В Москве прошла одиннадцатая церемония вручения национальной премии «Яхтсмен года», которая проводится по инициативе журнала Yacht Russia. В одной из девяти номинаций премию получил яхтсмен из Владивостока, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на организатора.
Награду «За верность парусу» получил Валерий Заковоротный — заслуженный тренер СССР, многократный призер чемпионатов СССР в классе «Финн». Парусный стаж яхтсмена из Владивостока — 61 год. Более того, Валерий Дмитриевич по-прежнему тренирует спортсменов.
Как сообщается в журнале Yacht Russia, соперниками Валерия Заковоротного стали Дмитрий Люблинский и Сергей Бородинов. Парусный стаж первого еще солиднее, чем у владивостокца, – 72 года! Он старейший яхтсмен Санкт-Петербурга. С 1982 года член совета капитанов Речного яхт-клуба, который ему с его товарищами удалось спасти от уничтожения.
А Сергей Бородинов — участник чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр. Победитель этапов Кубка мира в классе «Летучий голландец». Член легендарной команды Fazisi.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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