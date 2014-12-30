Лидера преступной группировки времен 90-х экстрадировали из Японии в Россию

Сегодня, 30 ноября, в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в Россию из Японии экстрадирован Александр Золенко, - сообщает представитель МВД России Ирина Волк.

Александр Золенко, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210, частью 3 статьи 166, частью 1 статьи 174.1, частью 1 статьи 105 УК РФ, был объявлен в розыск на основании запроса УВД России по Сахалинской области.

Сегодня, удовлетворив ходатайство Российской Федерации об экстрадиции, японские компетентные органы передали разыскиваемого сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для его доставки в Москву", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, в период с 1992 года по 2006 год он был активным участником и одним из лидеров организованного преступного сообщества, на счету которого убийства, угоны транспортных средств, отмывание денежных доходов, приобретенных в результате преступлений. Криминальная группировка осуществляла противоправную деятельность на территории Дальнего Востока.

Скорее всего, речь идет об известной преступной группировке «Общак», - сообщает portofranko.

Впрочем, информация, скорее всего, будет уточняться. Дело в том, что одним из лидеров «Общака» являлся не Александр, а Владимир Золенко (представитель МВД могла просто перепутать). Сам фигурант тоже называет себя Владимиром, при этом утверждая, что он является гражданином Украины. На сайте МВД опубликовано видео первого допроса подозреваемого.

— По Украине я Клименко Евгений Владимирович, а по России Золенко Владимир Борисович, — заявил подозреваемый в серии тяжких преступлений.

— А родились вы где?

— На Украине.

Если речь идет о том самом авторитете «Общака»: по данным правоохранительных органов, Владимир Золенко (Зола) «курировал» Сахалин, при этом имел широкие «деловые» преступные связи в Хабаровском крае и Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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