Дама неробкого десятка оказала сопротивление «гастролеру»
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя о краже личного имущества из квартиры дома по улице Фрунзе. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 75 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Артему.
Полицейские установили, что во время отсутствия хозяина в квартиру проник неизвестный, похитив мобильный телефон и телевизор.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейскими задержан 27-летний приезжий из Черниговского района. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.
В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».
В ходе следствия установлена причастность задержанного к совершению еще трех преступлений, квалифицируемых как «Грабеж».
В двух случаях объектом грабежа стали средства сотовой связи.
Третьей жертвой грабителя стала жительница Артема. В вечернее время он, подкараулив ее в темном месте, попытался отобрать женскую сумку. Однако потерпевшая была неробкого десятка и оказала сопротивление. Тогда злоумышленник сорвал у нее золотую сережку и убежал.
На криминальный путь задержанный ступил в 17 лет, совершив разбойное нападение. Позже его неоднократно привлекали к уголовной ответственности за кражу, грабеж, умышленное причинение вреда здоровью человека.
Также установлено, что злоумышленник совершил новое преступление, находясь под следствием по уголовному делу об угрозе убийством.
В отношении фигуранта уголовных дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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