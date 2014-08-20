Дама неробкого десятка оказала сопротивление «гастролеру»

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя о краже личного имущества из квартиры дома по улице Фрунзе. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 75 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Артему.

Полицейские установили, что во время отсутствия хозяина в квартиру проник неизвестный, похитив мобильный телефон и телевизор.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейскими задержан 27-летний приезжий из Черниговского района. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

В ходе следствия установлена причастность задержанного к совершению еще трех преступлений, квалифицируемых как «Грабеж».

В двух случаях объектом грабежа стали средства сотовой связи.

Третьей жертвой грабителя стала жительница Артема. В вечернее время он, подкараулив ее в темном месте, попытался отобрать женскую сумку. Однако потерпевшая была неробкого десятка и оказала сопротивление. Тогда злоумышленник сорвал у нее золотую сережку и убежал.

На криминальный путь задержанный ступил в 17 лет, совершив разбойное нападение. Позже его неоднократно привлекали к уголовной ответственности за кражу, грабеж, умышленное причинение вреда здоровью человека.

Также установлено, что злоумышленник совершил новое преступление, находясь под следствием по уголовному делу об угрозе убийством.

В отношении фигуранта уголовных дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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