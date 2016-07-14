Наказание за задержку зарплат сильно ужесточат

Количество штрафов за невыплату зарплаты в срок должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги. Такой позиции придерживаются в Минюсте, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Известия».

Административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Пока в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче. Если Верховный суд согласится с логикой министерства, то в последнем примере штраф может вырасти до 50 млн рублей. Но довольно крупные задолженности по зарплате порой образуются и на казенных предприятиях, в этом случае государство накажет само себя, обращают внимание эксперты. Обнаруженная Минюстом проблема может быть решена за счет разработки проекта особенной части КоАПа, говорят в министерстве.

Вопрос наказания работодателей за невыплату зарплаты рассмотрен в докладе о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2018 год. Минюст выпустил этот документ в конце ноября.

Одна из целей подготовки доклада — выявление противоречий в судебной практике. Именно такое противоречие было обнаружено при анализе судебных решений по делам об административных правонарушениях, квалифицируемых по ст. 5.27 КоАП, пояснили в Минюсте.

Отметим, на 1 октября Росстат оценивал просроченную задолженность по зарплате по всей стране в 2,6 млрд рублей. 41 млн рублей (1,6% от общего объема) работники не получили в срок из-за несвоевременного перечисления денег из федерального, региональных или местных бюджетов

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]