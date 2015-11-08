Продажу билетов на самолет предлагает РЖД
Российские железные дороги (РЖД) в начале 2020 года запустят сервис, позволяющий купить билеты сразу на несколько видов транспорта — поезд, самолет, автобус и паром, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Известия".
Сейчас тестируется новый сайт, с помощью которого можно построить сложный маршрут, также появится мобильное приложение. Эксперты считают, что у сервиса есть перспективы, но большой популярностью он пользоваться не будет, пока в стране не внедрят единый электронный проездной документ на все виды транспорта.
РЖД планирует к 2025 году инвестировать до 7,43 млрд рублей в развитие мультимодальной цифровой платформы пассажирских перевозок. Частью системы будет и сервис, позволяющий купить билеты на разные виды транспорта. По словам директор компании по информационным технологиям Евгения Чаркина, он позволит построить мультимодальный маршрут для путешествий не только по России, но и по Европе.
Также будет налажено сотрудничество с европейскими железнодорожными компаниями.
Межрегиональные автобусные перевозки будут доступны пока только по России. Уже сейчас ведется интеграция системы РЖД с водным транспортом.
Создание новой системы в перспективе должно позволить пассажирам покупать единый билет, «стыкующий железнодорожные перевозки по всем регионам России с автобусными и авиационными», сказано в стратегии развития ФПК («дочки» РЖД в дальнем следовании) до 2030 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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