Спектакли на сцене МХАТа представит Приморский театр имени Горького. Видеорепортаж Оксаны Данилюк
В Москве начались гастроли Приморского академического театра имени Горького. Много лет он показывает свои лучшие спектакли в центре российской театральной жизни. В этом году гастроли проходят при поддержке администрации края - в рамках «Дней Дальнего Востока». Рассказывает Оксана Данилюк.
Заранее в Москву отправили три огромных контейнера с декорациями, костюмами и оборудованием. На гастроли в столицу вылетели 107 человек, включая два курса студентов Дальневосточного института искусств, занятых в массовке. Первыми идут знаменитые «Крейсера» - масштабный спектакль по роману Пикуля о судьбах русского офицерства в войне с Японией.
Ефим Звеняцкий, художественный руководитель Приморского академического театра им.Горького, народный артист РФ:
- Мне бы хотелось, чтоб он стал все-таки визитной карточкой, как когда-то была Поминальная молитва. Пусть видят нашу форму, пусть гордятся, что во Владивостоке флот!
«Крейсерам» уже трижды аплодировали в Москве. Как и другой эксклюзивной постановке театра Горького — спектаклю «Tovarich», о русских князьях в парижской эмиграции. Лариса Белоброва и Николай Тимошенко снова блеснут на столичной сцене. А сюрпризом в гастрольной партитуре Горьковки станут песни Эдип Пиаф.
Удивительный голос и талант Натальи Овчинниковой сделали этот спектакль сенсацией. «Эдит и ее демоны» - блестящий актерский ансамбль, мистическая сценография, потрясающая музыка.
Константин Суворин, артист Приморского академического театра им.Горького:
- Нас всегда хорошо принимают, это уже мои лично третьи гастроли в Москву. Волнуюсь ли я? Как и всегда, перед выходом на сцену. 0.39 Но я не могу сказать, что есть разница московской публики и владивостокской. Публика везде публика — ты везде выходишь, отдаешься на максимум.
Елена Пономаренко, актриса Приморского академического театра им.Горького:
- Я играю в двух спектаклях: в спектакле «Сергей Есенин. Исповедь» я играю Айседору Дункан, и в спектакле Крейсера я играю Сатико. Это первые мои гастроли с театром в Москву, я чувствую ответственность и, конечно же, волнение.
«Сергей Есенин. Исповедь» - пьеса о последних днях поэта, написанная специально для нашего театра, обещает стать откровением для московской публики. Гастроли Приморского театра имени Горького пройдут на сцене великого МХАТа и станут достойным завершением Года театра в России, который открывался именно во Владивостоке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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