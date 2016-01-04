Пожар дотла уничтожил дом многодетной семьи. Видеорепортаж Елены Штылиной
В Артеме дотла сгорел двухэтажный жилой дом. Без крова зимой осталась многодетная семья — 6 человек. Что случилось — в репортаже Елены Штылиной.
Ольга Матвиенко – многодетная мама, разыскивает уцелевшие в пожаре вещи. Но огонь уничтожил все — домашнюю технику, мебель, одежду и крышу над головой. Супружеская пара и четверо детей враз лишились всего необходимого.
Ольга Матвиенко, хозяйка дома:
- Где-то в час дня позвонил муж и сказал, что горит наш дом. Я отпросилась с работы и когда приехала — спасать уже было нечего. Здесь работали пожарные, они спасли только документы.
Теперь здесь - угольки да головешки. Все, что осталось от дома на Туманной, 32 — по-прежнему сторожит хозяйская собака. Но, главное — все живы, говорит Ольга, хоть и сильно напуганы. Возгорание произошло субботу, пока взрослые были на работе, а дети, к счастью - гостили у бабушки. Первыми пожар заметили проезжие и вызвали службу МЧС.
Алексей Костенко, заместитель начальника главного управления МЧС России по Приморскому краю, подполковник внутренней службы:
- Причина установлена — аварийный режим работы электрооборудования. С наступлением осенне-зимнего периода число пожаров в частном жилом секторе увеличивается.
По мнению сотрудников МЧС, горят частные дома чаще всего из-за неисправной электропроводки и короткого замыкания. Соседи погорельцев поддерживают эту версию: в злополучный день — они заметили скачок напряжения. Помочь беде могла бы страховка, однако дом не был застрахован, и сбережений на его восстановление — нет. Сейчас пострадавшие от пожара временно живут у родственников. Детям нужна помощь — в первую очередь зимние вещи. Ольга Матвиенко просит помочь, у кого есть такая возможность.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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