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Анонсы на 4 декабря

17:00 – Галерея Арка (г. Владивосток, ул. Светланская, д. 5) – Вернисаж для гостей и прессы

19:00 – Приморский краевой центр народной культуры (Пушкинская, 25) – показ фильма «Отрыв».

19:00 – библиотека «БУК» (Светланская, 55) – лекция Ильдара Якубова «Цифровое искусство в массы».

19:00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – концерт «Культурный мост Россия – Япония» (билеты).

4 декабря – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.

4 декабря – молодежь Приморья приглашают принять участие в программе «Сколково», кампус ДВФУ


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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