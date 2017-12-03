Анонсы на 4 декабря

17:00 – Галерея Арка (г. Владивосток, ул. Светланская, д. 5) – Вернисаж для гостей и прессы

19:00 – Приморский краевой центр народной культуры (Пушкинская, 25) – показ фильма «Отрыв».

19:00 – библиотека «БУК» (Светланская, 55) – лекция Ильдара Якубова «Цифровое искусство в массы».

19:00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – концерт «Культурный мост Россия – Япония» (билеты).

4 декабря – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.

4 декабря – молодежь Приморья приглашают принять участие в программе «Сколково», кампус ДВФУ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]