Бесплатный проезд, санаторий, доплата — пенсионерам расширят список льгот
Вопросы поддержки приморцев старшего возраста и работы паллиативных отделений в крае обсудил Губернатор Олег Кожемяко с представителями Совета почетных граждан Приморья, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на АПК.
Глава региона отметил, что в следующем году заработает целый ряд законов, которые качественно повлияют на жизнь пожилых людей.
В заседании совета приняли участие представители органов исполнительной власти и общественных организаций края во главе с председателем советов почетных граждан Приморья и Владивостока Светланой Морозовой.
Олег Кожемяко подчеркнул, что с начала следующего года планируется разработка ряда законов, которые будут способствовать улучшению качества жизни представителей старшего поколения.
«По обращениям почетных граждан и общественных организаций на конференции партии “Единая Россия” мы приняли решения о том, чтобы ввести льготы на проезд в общественном транспорте для людей старшего возраста, оплатить им путевки в санаторий, обеспечить доплату к пенсии», – перечислил глава региона.
Губернатор акцентировал внимание на том, что для помощи пожилым людям необходимо активнее привлекать волонтеров, создавать группы по уходу за инвалидами.
Один из вопросов заседания касался паллиативной помощи. Присутствовавшие активно обсудили ее нынешнее положение в крае и дальнейшие перспективы.
«В настоящее время в Приморском крае функционируют восемь кабинетов паллиативной медицинской помощи в амбулаторных подразделениях, три отделения паллиативной медицинской помощи на 38 коек для взрослых в больницах Яковлевского, Надеждинского и Дальнереченского районов. Паллиативную медицинскую помощь в третьем квартале 2019 года в стационарных условиях получили 338 человек, в амбулаторных условиях – 5420», – доложила заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края Тамара Курченко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
16.05.2014 В Приморье начал работу краевой Совет Почетных граждан
-
11.05.2018 «Вести: Приморье. Интервью»: Светлана Морозова: Всевышний дает мне силы заниматься помощью детям
-
21.10.2014 Почетным гражданам Приморья вручили награды Совета Федерации
-
16.10.2018 Кожемяко рассказал, с чего начинал каждое свое новое губернаторство
-
30.11.2019 Приморцы старшего возраста получат особую льготу и разовую выплату в 6000 рублей
-
29.11.2019 Жесткое заявление сделал губернатор Приморья на Совете глав муниципалитетов
Добавить комментарий