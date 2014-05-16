Бесплатный проезд, санаторий, доплата — пенсионерам расширят список льгот





Вопросы поддержки приморцев старшего возраста и работы паллиативных отделений в крае обсудил Губернатор Олег Кожемяко с представителями Совета почетных граждан Приморья, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на АПК.

Глава региона отметил, что в следующем году заработает целый ряд законов, которые качественно повлияют на жизнь пожилых людей.

В заседании совета приняли участие представители органов исполнительной власти и общественных организаций края во главе с председателем советов почетных граждан Приморья и Владивостока Светланой Морозовой.

Олег Кожемяко подчеркнул, что с начала следующего года планируется разработка ряда законов, которые будут способствовать улучшению качества жизни представителей старшего поколения.

«По обращениям почетных граждан и общественных организаций на конференции партии “Единая Россия” мы приняли решения о том, чтобы ввести льготы на проезд в общественном транспорте для людей старшего возраста, оплатить им путевки в санаторий, обеспечить доплату к пенсии», – перечислил глава региона.

Губернатор акцентировал внимание на том, что для помощи пожилым людям необходимо активнее привлекать волонтеров, создавать группы по уходу за инвалидами.

Один из вопросов заседания касался паллиативной помощи. Присутствовавшие активно обсудили ее нынешнее положение в крае и дальнейшие перспективы.

«В настоящее время в Приморском крае функционируют восемь кабинетов паллиативной медицинской помощи в амбулаторных подразделениях, три отделения паллиативной медицинской помощи на 38 коек для взрослых в больницах Яковлевского, Надеждинского и Дальнереченского районов. Паллиативную медицинскую помощь в третьем квартале 2019 года в стационарных условиях получили 338 человек, в амбулаторных условиях – 5420», – доложила заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края Тамара Курченко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]