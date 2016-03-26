"Тигролет" празднует трехлетие просветительских полетов (фото)

Авиакомпания «Россия» и АНО «Центр «Амурский тигр» вместе с пассажирами международного аэропорта Внуково отметили трехлетие воздушного судна «Тигролет» и дали старт второму «Параду диких кошек», — сообщили «Вестям: Приморье» зоозащитники.

Оба проекта направлены на привлечение внимания к проблеме сохранения редких видов животных.

«Тигролет» — Boeing 747 с изображением морды амурского тигра на носу — презентовали три года назад. С того момента он провел в небе 308 полных дней, преодолел расстояние в 6280000 км и выполнил 1525 рейсов. Он перевез более 750 тыс. пассажиров и посетил 22 аэропорта. В каждом из аэропортов он неизменно обращает на себя внимание пассажиров, повышая их осведомленность в вопросах сохранения редких видов животных и бережного отношения к природе.

Свой «день рождения» необычное воздушное судно отметило 3 декабря 2019 г. В этот день авиакомпания «Россия», Центр «Амурский тигр» и аэропорт «Внуково» подготовили для пассажиров немало сюрпризов.

За несколько часов до вылета провели тематические конкурсы и викторины. Пассажиры, отличившиеся знаниями о редких видах кошачьих, получили подарки из рук бортпроводников и «лап» ростовой фигуры тигра. Непосредственно перед вылетом пассажир со счастливым посадочным талоном № 312 (в честь праздничной даты – 03.12) получил специальный подарок от Центра «Амурский тигр».

Сам «Тигролет» в этот день был одет по-праздничному. Специально к дате были изготовлены «тигриные» подголовники и посадочные талоны для пассажиров. Кроме того, у пассажиров, заглянувших в карман впередистоящего кресла, была возможность узнать много нового о редких видах полосатых хищников, в частности о самом крупном и редком подвиде – амурском тигре. Особое внимание уделили самым маленьким путешественникам – во время перелета каждому из них также были вручены памятные подарки.

В аэропорту «Внуково» дан старт второму «Параду диких кошек», в котором примут участие 3 полигональные фигуры амурских тигров, оформленные в разных стилистиках. Размер каждой фигуры соответствует реальным размерам взрослого самца тигра. Первую из них установили в зоне регистрации терминала А. Ее название: «Неуязвимый словно феникс».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]