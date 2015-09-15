Тигриный флешмоб прошел в Международном аэропорту Владивосток

В Международном аэропорту Владивосток прошла праздничная акция ко Дню тигра, которая была организована совместно с автономной некоммерческой организацией - центром «Амурский тигр».

Как сообщает "Вести6 Приморье" со ссылкой на пресс-службу аэропорта, все праздничные активности на базе аэропорта проходили с целью максимального привлечения внимания широкой аудитории к вопросу сохранения редкого животного, а также формированию позитивного отношения и популяризации образа амурского тигра.

В зале аэровокзала для пассажиров был подготовлен танцевальный флешмоб, а группа юных каратистов выступила с показательным номером. Всех гостей аэропорта приветствовала ростовая кукла амурского тигра и вручала сувениры с изображением хищной кошки. Сеть кафе «Время есть» в честь празднования Дня тигра приготовила для гостей аэропорта напиток «Таежный сбор».

Маленькие авиапутешественники разукрашивали изображения тигров, а дети сотрудников аэропорта накануне приняли участие в конкурсе рисунков и изготовлении тигриных масок. Итоги детского творчества можно увидеть на страницах социальных сетей воздушной гавани.

Ирина Присяжнюк, начальник пресс-службы Международного аэропорта Владивосток:

- Международный аэропорт Владивосток активно поддерживает программы по защите редких видов животных. С 2013 года компания участвует в социальных акциях данного направления, привлекая внимание общественности к проблеме сохранения редких видов кошачьих – амурских тигров и дальневосточных леопардов. На протяжении нескольких лет АО «МАВ» сотрудничает с Центром «Амурский тигр», «Земля Леопарда», Фондом «Природа», организуя на территории аэропорта различные акции и тематические выставки.

Также значимыми мероприятиями является встреча «полосатых рейсов». Напомним, первый тигриный рейс в аэропорт Владивосток выполнила авиакомпания «Аврора» в 2014 году. На фюзеляже воздушного лайнера был нанесен рисунок амурского тигра. В 2015 году «полосатый рейс» выполнила авиакомпания «Трансаэро». Носовая часть Boeing 747-400 была украшена изображением головы амурского тигра. В 2016 году аэропорт Владивосток встретил рейс авиакомпании «Россия» в тигриной ливрее.

Далее эстафету проведения праздника примет город Владивосток, где по традиции этот день отмечается особенно широко.

Напомним, День тигра жители Дальнего Востока традиционно отмечают в четвертое воскресенье сентября. Сама идея проведения этого экологического праздника возникла в начале 2000-х годов, и на сегодняшний день имеет статус официального праздника города Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]