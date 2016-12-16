Условный срок и денежная компенсация — наказание для экс-мэра Дальнегорска
Дальнегорский районный суд в Приморье признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего мэра Дальнегорска Игоря Сахуту, назначив ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно, сообщили ТАСС в прокуратуре Приморья, — передают «Вести: Приморье».
«Сегодня был оглашен приговор Игорю Сахуте. Дальнегорский районный суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил наказание в виде лишения свободы на четыре года условно с испытательным сроком три года», — сообщили в прокуратуре.
Кроме того, Сахуте запрещено занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Также суд удовлетворил гражданский иск к подсудимому о возмещении 30,759 млн рублей.
По версии следствия, в конце 2015 года Сахута организовал проведение электронных аукционов на покупку квартир для переселения жителей по муниципальной адресной программе, при этом 34 квартиры были приобретены по завышенным ценам. В результате бюджетам Приморского края и Дальнегорского городского округа был причинен ущерб.
Как отмечается в материалах суда, Сахута организовал выкуп у собственников жилых помещений вторичного рынка по ценам значительно выше средних. Используя служебное положение, он вмешивался в деятельность агентства недвижимости, угрожая затягиванием со стороны администрации Дальнегорска сроков оплаты по муниципальным контрактам, а также потребовал перевода денег на счета предприятия, которому оказывал покровительство.
Кроме того, по данным суда, с ноября 2013 по декабрь 2015 года обвиняемый, вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью, лично и через доверенных лиц участвовал в управлении ООО «Автобаза №7». Он создавал выгодные условия муниципальных договоров и контрактов, что позволило автобазе беспрепятственно побеждать на конкурсах, в том числе по заключению контракта на уборку снега в Дальнегорске в 2016 году, общая сумма которого превышала 2,2 млн рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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