Инспектор таможни из Находки попалась на взятках

В Приморье за неоднократное получение взяток осуждена бывший таможенный инспектор, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на УТ СК.

Собранных Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательств оказалось достаточно для постановления Находкинским городским судом Приморского края обвинительного приговора по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы таможни, обвиняемой в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, лично взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенное в значительном размере).

Следствием и судом установлено, что женщина 1987 года рождения, пребывая в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста Морской порт Восточный Находкинской таможни Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации, потребовала от представителей ряда коммерческих организаций передавать ей на систематической основе деньги в сумме от 3 до 23 тыс. рублей за ускоренное таможенное оформление каждой из подаваемых деклараций на товары. В 2017 году от одного из представителей сотрудница таможни получила взятку на сумму 45 тыс. рублей, от другого 40 тыс. рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывалось службой по противодействию коррупции Дальневосточного таможенного управления и службой УФСБ по Приморскому краю в городе Находка.

С учетом признания подсудимой вины в совершении инкриминируемого преступления и позиции Приморского транспортного прокурора, суд назначил ей наказание в виде штрафа. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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