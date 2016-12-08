Таможенного инспектора отдали под суд в Приморье

В Приморье за совершение коррупционного преступления перед судом предстанет бывший таможенный инспектор, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на и.о. старшего помощника руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России (по взаимодействию со СМИ) Нонну Власову.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста Морской порт Восточный Находкинской таможни ДВТУ ФТС Российской Федерации в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие).

В ходе предварительного следствия установлено, что сотрудница таможенного органа обладала законными полномочиями по осуществлению таможенного контроля в отношении субъекта внешнеэкономической деятельности – общества с ограниченной ответственностью, которые занимались экспортом запасный частей. В период с мая 2015 по август 2018 года таможенный инспектор получила от представителей обществ с ограниченной ответственностью лично взятки на сумму 56 тыс. рублей. Деньги были переданы должностному лицу за попустительство по службе в пользу предприятий, а именно за ускорение проведения таможенных процедур и неприменение мер ответственности в случае выявления нарушений таможенного законодательства России.

Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывалось сотрудниками отдела по противодействию коррупции Находкинской таможни, УФСБ России по Приморскому краю.

В настоящее время следствием собрана достаточная совокупность доказательств по уголовному делу, в связи с чем с утвержденным Приморским транспортным прокурором обвинительным заключением оно направлено в Находкинский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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