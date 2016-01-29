Учения в Камрани: российские военные оказали помощь вьетнамской аварийной подводной лодке
Во вьетнамском порту Камрань проходят практические мероприятия в рамках первого российско-вьетнамского учения по оказанию помощи аварийной подводной, лежащей на грунте, — сообщают «Вести: Приморье» по данным пресс-службы ВВО.
Российскую сторону в ходе учения представляет современное спасательное судно Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов» с глубоководным обитаемым аппаратом АС-40 проекта 18271 («Бестер-1»).
В Камрани моряки двух стран провели совместную конференцию, в ходе которой ознакомились с тактико-техническими характеристиками и возможностями сил, привлекаемых к учению. Моряки ВМС Вьетнама посетили СС «Игорь Белоусов», а тихоокеанцы побывали на вьетнамской дизельной подводной лодке проекта 636.
Накануне экипаж глубоководного обитаемого аппарата АС-40 ТОФ в полигоне боевой подготовки ВМС Вьетнама выполнил погружение, в ходе которого осуществил поиск на глубине макета комингс-площадки подводной лодки, подошел к ней и имитировал стыковку с «субмариной» для оказания помощи экипажу.
Сегодня подводники ВМС Вьетнама в соответствии с планом учения отработали задачу по покиданию условно аварийной дизельной субмарины через торпедные аппараты. За действиями коллег наблюдали специалисты Тихоокеанского флота.
Совместное российско-вьетнамское учение продлится до 8 декабря.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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