Учения в Камрани: российские военные оказали помощь вьетнамской аварийной подводной лодке

Во вьетнамском порту Камрань проходят практические мероприятия в рамках первого российско-вьетнамского учения по оказанию помощи аварийной подводной, лежащей на грунте, — сообщают «Вести: Приморье» по данным пресс-службы ВВО.

Российскую сторону в ходе учения представляет современное спасательное судно Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов» с глубоководным обитаемым аппаратом АС-40 проекта 18271 («Бестер-1»).

В Камрани моряки двух стран провели совместную конференцию, в ходе которой ознакомились с тактико-техническими характеристиками и возможностями сил, привлекаемых к учению. Моряки ВМС Вьетнама посетили СС «Игорь Белоусов», а тихоокеанцы побывали на вьетнамской дизельной подводной лодке проекта 636.

Накануне экипаж глубоководного обитаемого аппарата АС-40 ТОФ в полигоне боевой подготовки ВМС Вьетнама выполнил погружение, в ходе которого осуществил поиск на глубине макета комингс-площадки подводной лодки, подошел к ней и имитировал стыковку с «субмариной» для оказания помощи экипажу.

Сегодня подводники ВМС Вьетнама в соответствии с планом учения отработали задачу по покиданию условно аварийной дизельной субмарины через торпедные аппараты. За действиями коллег наблюдали специалисты Тихоокеанского флота.

Совместное российско-вьетнамское учение продлится до 8 декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]