"Игорь Белоусов" отправился на учения в Южно-Китайское море
Сегодня спасательное судно Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов» вышло из Владивостока и приступило к выполнению задач дальнего плавания, — сообщили «Вестям: Приморье» в отделе информационного обеспечения Приморского региона.
В соответствии с планом мероприятий международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации на 2019 год, судно примет участие в совместном российско-вьетнамском учении по оказанию помощи экипажу аварийной подводной лодки, лежащей на грунте. Учение пройдёт в первой декаде декабре текущего года в акватории Южно-Китайского моря.
На борту современного спасательного судна находится глубоководный обитаемый аппарат АС-40 проекта 18271 ("Бестер-1"), который будет задействован в учении. Также к участию в совместном учении привлекается группа специалистов управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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