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Моряки ТОФ впервые проведут учения с вьетнамскими подводниками

Моряки ТОФ впервые проведут учения с вьетнамскими подводниками

Фото: mil.ru


Спасательное судно ТОФ «Игорь Белоусов» прибыло во Вьетнам для участия в совместном российско-вьетнамском учении, — передают «Вести: Приморье» по информации пресс-службы ВВО.

Сегодня спасательное судно Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов», которое вышло из Владивостока 22 ноября, прибыло с деловым заходом во вьетнамский порт Камрань. Судно примет участие в первом российско-вьетнамском учении по оказанию помощи экипажу аварийной подводной лодки, лежащей на грунте, которое пройдёт с 3 по 8 декабря в акватории Южно-Китайского моря.

На борту «Игоря Белоусова» находится глубоководной обитаемый аппарат АС-40 проекта 18271 («Бестер-1»), который будет задействован в учении.

Планируется, что в течение двух дней в базе в Камране пройдёт первый этап учения, в ходе которого стороны проведут тактическую конференцию по действиям спасательных сил. Далее корабли и суда двух стран выйдут в море, где отработают практические задачи.

В ходе учения российскую военную делегацию возглавляет начальник Главного штаба Военно-Морского Флота - первый заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский.   

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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