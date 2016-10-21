Подлодку, лежащую на "брюхе", спасли моряки-подводники

Во вьетнамском порту Камрань завершилась активная часть первого российско-вьетнамского учения по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. Российскую сторону в ходе учения представляет современное спасательное судно (СС) Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов» с глубоководным обитаемым аппаратом АС-40, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В ходе учения моряки двух стран на практике проверили совместимость российского спасательного оборудования и субмарины проекта 636 ВМС Вьетнама. Экипаж глубоководного обитаемого аппарата АС-40 ТОФ выполнил погружение в ходе которого осуществил поиск на глубине макета комингс-площадки подводной лодки, а подводники ВМС Вьетнама отработали задачу по покиданию условно аварийной дизельной субмарины через торпедные аппараты.

Моряки России и Вьетнама поделились опытом при проведении спасательных операций, совершенствовали элементы системы оказания помощи подводникам, покинувшим аварийную подлодку, лежащую на грунте. Целью учения являлась выработка единого подхода к спасательным операциям, что в будущем поможет флотам действовать более эффективно в случае аварийных происшествий с кораблями и подводными лодками в море.

Сегодня для экипажа СС «Игорь Белоусов» спланированы экскурсии по памятным местам города. Также российские и вьетнамские моряки проведут товарищеский матч по волейболу.

Стоянка российского судна во Вьетнаме спланирована до 9 декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]