Голодные медведи окружили поселок (видео)

Медвежий патруль WWF активизировал работу, чтобы не допустить конфликтов между редкими животными и людьми. На берега Чукотки высадился «медвежий десант». Около 60 белых медведей собралось на небольшом участке Памятника природы регионального значения «Мыс Кожевникова». Сейчас они питаются тушами моржей, которые остались здесь с осени, когда на мысу отдыхали тысячи морских млекопитающих. Однако моржи ушли с Мыса Кожевникова еще в ноябре и с пропитанием редких хищников могут возникнуть сложности.

Хотя белые медведи на мысе Кожевникова явление достаточно привычное для жителей села Рыркайпий, которое находится по соседству, подобное «столпотворение» хищников случается редко. «Медвежий десант» высадился на мыс стремительно, буквально за три-четыре дня. Пятого декабря бригада «Медвежьего патруля» насчитала 56 животных, которые попали в поле зрения патрульных, ообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на wwf.ru.

В сложившейся ситуации патрульные и добровольцы несколько раз в сутки совершают объезды поселка, дежурят около детского сада и школы, чтобы не допустить столкновений людей с хищниками. Их основная задача не позволять медведям заходить с мыса в поселок.

На время медвежьего нашествия отменили все общественные мероприятия - репетиции, концерты, а в детский сад и школу детей будут развозить на автобусах.

Одной из причин сложившейся ситуации могли стать глобальные изменения климата. В районе наблюдается необычайно теплая для начала декабря погода, из-за чего лед у берега хоть и появился, но все еще недостаточно прочный. Жители села ждут, когда ударят морозы и по окрепшему льду медведи покинут окрестности села.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]