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Полиция Таиланда спасла четырех пропавших без вести россиян

Полиция Таиланда спасла четырех пропавших без вести россиян

Фото: pixabay.com

Полиция Таиланда 5 декабря спасла четырех россиян, которые пропали без вести, плавая на каяках в районе острова Чанг. При этом туристы сами вышли на связь со своими друзьями в России и попросили их связаться с властями Таиланда, чтобы те отправили к ним спасателей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "МК".

Однако оперативно оказать помощь не удалось из-за плохих погодных условий – был сильный ветер и высокие волны. Позже рыбаки спасли двух из четырех россиян, затем спасатели нашли оставшихся членов группы.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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