Специалисты предупреждают об опасности, грозящей от "незамерзайки"
Содержащийся в стеклоомывателях метанол очень опасен для жизни, — предупреждают специалисты Роспотребнадзора, — передают «Вести: Приморье».
С целью предупреждения массовых отравлений Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю призывает население Приморского края и гостей нашего региона использовать спиртосодежащую непищевую продукцию строго по назначению! Ваше здоровье в Ваших руках!
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предупреждает об административной и уголовной ответственности производителей за нарушение требований Санитарных правил СП 2.3.3.2892-11 санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом, которые запрещают использование метанола при изготовлении стеклоомывающих жидкостей. Следует знать, что метанол:
- по составу отвечает формуле CH3OH;
- растворим в спиртах и ряде других органических растворителей;
- с водой смешивается во всех соотношениях;
- легко воспламеняется;
- обладает цветом, запахом и вкусом, сходным с цветом, запахом и вкусом этилового (винного) спирта.
Смертельная доза метанола при приеме внутрь равна 30г. Тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5 - 10 г. Действие паров его выражается в раздражении слизистых оболочек глаз и более высокой подверженности заболеваниям верхних дыхательных путей, головных болях, звоне в ушах, дрожании, невритах, расстройствах зрения. Метанол может проникать в организм через неповрежденную кожу. Предельно допустимая концентрация метанола в воздухе рабочей зоны равна 5 мг/куб. м.
Обращаем внимание! Стеклоомывающие жидкости, не имеющие запаха, как правило, содержат метанол и являются опасными!
Остерегайтесь приобретать стеклоомывающую жидкость в непредназначенных для торговли местах: на обочинах дорог, на уличных рынках, так как велика вероятность реализации там опасной продукции, произведенной предприятиями-фантомами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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