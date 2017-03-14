Специалисты предупреждают об опасности, грозящей от "незамерзайки"





Содержащийся в стеклоомывателях метанол очень опасен для жизни, — предупреждают специалисты Роспотребнадзора, — передают «Вести: Приморье».

С целью предупреждения массовых отравлений Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю призывает население Приморского края и гостей нашего региона использовать спиртосодежащую непищевую продукцию строго по назначению! Ваше здоровье в Ваших руках!

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предупреждает об административной и уголовной ответственности производителей за нарушение требований Санитарных правил СП 2.3.3.2892-11 санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом, которые запрещают использование метанола при изготовлении стеклоомывающих жидкостей. Следует знать, что метанол:

- по составу отвечает формуле CH 3 OH;

- растворим в спиртах и ряде других органических растворителей;

- с водой смешивается во всех соотношениях;

- легко воспламеняется;

- обладает цветом, запахом и вкусом, сходным с цветом, запахом и вкусом этилового (винного) спирта.

Смертельная доза метанола при приеме внутрь равна 30г. Тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5 - 10 г. Действие паров его выражается в раздражении слизистых оболочек глаз и более высокой подверженности заболеваниям верхних дыхательных путей, головных болях, звоне в ушах, дрожании, невритах, расстройствах зрения. Метанол может проникать в организм через неповрежденную кожу. Предельно допустимая концентрация метанола в воздухе рабочей зоны равна 5 мг/куб. м.

Обращаем внимание! Стеклоомывающие жидкости, не имеющие запаха, как правило, содержат метанол и являются опасными!

Остерегайтесь приобретать стеклоомывающую жидкость в непредназначенных для торговли местах: на обочинах дорог, на уличных рынках, так как велика вероятность реализации там опасной продукции, произведенной предприятиями-фантомами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]