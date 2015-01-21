«Адмирал» вернулся в плей-офф





«Адмирал» продолжил серию домашних матчей встречей с «Витязем» из Подмосковья. Этой игрой моряки прервали двухматчевую «засуху», — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе клуба.

Начало встречи выдалось боевым – особо опасных моментов не было, но соперники упорно бились за каждую пядь льда «Фетисов Арены». До грубостей, впрочем, не доходило – первая остановка игры случилась только через 4 минуты после старта.

Еще через минуту «моряки» начали создавать опасные моменты и на некоторое время завладели инициативой. К середине периода гости, казалось, отодвинули игру от своих ворот, однако получили удаление и вернули преимущество подопечным Сергея Светлова.

Сперва у адмиральских спецбригад никак не получалось себя проявить, и лишь за 30 секунд до конца штрафного времени Олег Ломако переломил негативную тенденцию, прервав двухматчевую «засуху» приморской команды.

Не дав сопернику опомниться, хозяева тут же удвоили счет. Адам Альмквист с острейшего угла бросил от борта, и шайба после рикошета оказалась в воротах.

В концовке «Витязь» атаковал, и в один момент лишь штанга спасла «Адмирал» от ответного гола. Для верности арбитры после конца периода пересмотрели эпизод и, к радости трибун, подтвердили, что ворота Юсси Олкинуоры остались не взятыми.

Со стартом второго периода игра выровнялась. Приморцы создавали даже больше, чем соперники, а в моменты, когда «богатыри» прорывались к воротам, партнеров выручал Олкинуора.

«Витязь» начал действительно наседать только в середине двадцатиминутки, и во владениях «Адмирала» стало очень жарко. «Моряки» навал пережили, постепенно отодвинули игру подальше от своей зоны и вновь начали конструировать голевые моменты.

Однако «витязи» совсем не отказались от своих коварных планов и при каждом удобном случае шли в атаку. Юсси неоднократно проявлял чудеса реакции и сохранил комфортный счет до сирены.

Стоило игре возобновится, и «Витязь» принялся за дело с удвоенным усердием. За 15 минут до конца «моряки» в первый (и в последний) раз за матч остались в меньшинстве. Подмосковный клуб обстрелял все ворота, но Олкинуора и Ко выстояли.

Подопечные Сергея Светлова поверили в себя и в ситуации, когда многие бросили бы все силы на оборону, сами пошли вперед. Как следствие, Юсси смог вздохнуть посвободнее, да и у полевых игроков начали появляться возможности досрочно снять все вопросы о победителе встречи.

И все же, без нервной концовки не обошлось. За минуту до сирены гости сумели-таки пробить оборону Олкинуоры и сократили отставание до минимума. А затем заменили вратаря на дополнительного полевого и пошли биться за право перевести матч в овертайм. Но Маркус Юнг отказал соперникам в последнем желании и уверенно отправил шайбу в пустые ворота. 3:1 – «Адмирал» побеждает «Витязь» и возвращается в зону плей-офф.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]