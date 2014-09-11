«Не наш вечер» — «Адмирал» оправдался за поражение

Катастрофическое поражение потерпели владивостокские хоккеисты от «Торпедо» из Нижнего Новгорода, — передают «Вести: Приморье» по информации пресс-службы клуба.

Не прошло и минуты после стартового вбрасывания, как счет был открыт. Нападающий «Торпедо» Антон Шенфильд здорово поборолся в сутолоке возле ворот «Адмирала» и уже лежа отправил шайбу за ленточку.

«Моряки» встрепенулись и сами пошли в атаку. За счет активной игры хозяева заработали право поиграть в большинстве, осадили ворота и были близки к тому, чтобы сравнять счет.

Планы подопечным Сергея Светлова спутал второй гол торпедовцев – на 10 минуте Тай Рэтти прорвался в центр зоны и отправил шайбу прямо в угол ворот.

После этого приморцы получили еще один шанс реализовать лишнего, но воодушевленные гости уверенно контролировали игру и до перерыва не позволили «Адмиралу» размочить счет.

Во втором периоде «моряки» взялись за дело с удвоенной энергией и загрузили нижегородского вратаря Андерса Линдбека работой. Преимущество было полностью на стороне приморской команды, но торпедовцы то и дело организовывали контратаки. В ходе одной из них шайба оказалась в воротах. Арбитры было отменили гол, и лишь после тренерского запроса и долгого разбора эпизода в судейской кабинке все же засчитали взятие ворот.

Приморцы не отчаялись, продолжали атаковать и, похоже, немного перестарались, нарвавшись на удаление. Даже в меньшинстве хоккеисты «Адмирала» действовали первым номером, но наиграли только на еще один двухминутный штраф.

Пришлось уходить в оборону и на время позабыть об амбициях. «Моряки» больше минуты продержались в двойном меньшинстве, выстояли и в формате «4 на 5». Заканчивали период подопечные Сергея Светлова в атаке, но шайба не шла в ворота Линдбека, словно ее кто-то заговорил.

На заключительный период приморцы вышли с намерением развернуть матч, но спортивная фортуна в этот день была совсем не на стороне хозяев льда. Практически в самом начале периода «Адмирал» снова остался в меньшинстве и на этот раз был наказан за попытки атаковать при кадровом дефиците. За 10 секунд до конца штрафного времени Артем Аляев забросил четвертую шайбу «Торпедо».

А еще 40 секунд спустя Михаил Смолин окончательно уничтожил интригу в отчетном матче.

Антон Красоткин отправился на скамейку запасных, а в воротах «Адмирала» дебютировал Александр Трушков. До последних секунд встречи «моряки» старались забросить гол престижа, однако на пути шайбы вставал то Линдбек, то каркас ворот. 0:5.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]