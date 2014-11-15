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Вчера, 23:40
 

«Спартак» отомстил «Адмиралу» за проигрыш в Москве

«Спартак» отомстил «Адмиралу» за проигрыш в Москве

Фото: КХЛ


Первый матч домашней серии стал неудачным для игроков «Адмирала».  Гости разделались с «моряками» с «сухим» счетом, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе клуба.

Уже к 4 минуте «Адмирал» напористо завладел инициативой. «Моряки» создали целую серию опаснейших моментов – вратарю гостей Никите Беспалову пришлось продемонстрировать лучшее, на что он способен, чтобы спасти свою команду от гола.

Приморцы дали спартаковскому голкиперу немного расслабиться только спустя 6 минут. Но ненадолго – к середине периода на льду установилась равная игра, и соперники регулярно создавали опасные моменты в зонах.

В то время, как хозяевам не удавалось пробить Беспалова, «Спартак» извлек максимум из положения и вышел вперед. С первым броском Антон Красоткин справился, но на добивание Александра Хохлачева отреагировать уже не успел.

После гола хозяева немного подсели, а вот спартаковцы пошли развивать успех. Даже меньшинство не заставило гостей отступить от своих помыслов, и в концовке периода «красно-белые» были куда ближе к голу, чем подопечные Сергея Светлова.

На старте второй двадцатиминутки хоккеисты «Спартака» добились-таки своего, и на табло установился тревожный счет 0:2.

«Моряки» взбодрились, снова пошли вперед, однако Беспалов стоял надежно.

Приморцы создавали опасные моменты, атаковали и в равных составах, и даже в меньшинстве, но заставить вратаря соперников Никиту Беспалова капитулировать так и не смогли. 0:2 – «Адмирал» уступает «Спартаку» в первом матче домашней серии.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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