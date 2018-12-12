Сюрприз предложил приморцам местный производитель

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении исследований проб от партии готовой продукции – языка в желе – приморского производителя выявлены грубые нарушения, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В результате исследований проб, отобранных от партии языка в желе общей массой 30 килограммов, выявлены: золотистый стафилококк, бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактерий в 150 раз.

Золотистый стафилококк – самый опасный вид стафилококков, вызывающих тяжелые пищевые отравления и различные заболевания вплоть до пневмонии и менингита, с развитием серьезных осложнений.

Содержание бактерий в пищевых продуктах свидетельствует о недостаточно эффективной термической обработке сырья или о плохой мойке оборудования, либо о неудовлетворительных условиях хранения продукта. Чаще всего это свидетельствует о нарушении правил и режимов изготовления продукции. После разморозки такой продукции бактерии кишечной палочки начинают активно развиваться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]