Сюрприз предложил приморцам местный производитель
Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении исследований проб от партии готовой продукции – языка в желе – приморского производителя выявлены грубые нарушения, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
В результате исследований проб, отобранных от партии языка в желе общей массой 30 килограммов, выявлены: золотистый стафилококк, бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактерий в 150 раз.
Золотистый стафилококк – самый опасный вид стафилококков, вызывающих тяжелые пищевые отравления и различные заболевания вплоть до пневмонии и менингита, с развитием серьезных осложнений.
Содержание бактерий в пищевых продуктах свидетельствует о недостаточно эффективной термической обработке сырья или о плохой мойке оборудования, либо о неудовлетворительных условиях хранения продукта. Чаще всего это свидетельствует о нарушении правил и режимов изготовления продукции. После разморозки такой продукции бактерии кишечной палочки начинают активно развиваться.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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