Фарш с сюрпризом предложил производитель из Арсеньева

Специалисты лаборатории выявили бактерии группы кишечной палочки При проведении исследований проб от партии мясного фарша из свинины и говядины производителя из Арсеньевского городского округа, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора.

Превышение нормативных значений чаще всего свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о несоблюдении необходимых санитарных норм на производстве.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]