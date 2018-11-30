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Фарш с сюрпризом предложил производитель из Арсеньева

Фарш с сюрпризом предложил производитель из Арсеньева

Фото: pixabay.com

Специалисты лаборатории выявили бактерии группы кишечной палочки При проведении исследований проб от партии мясного фарша из свинины и говядины производителя из Арсеньевского городского округа, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора.

Превышение нормативных значений чаще всего свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о несоблюдении необходимых санитарных норм на производстве.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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