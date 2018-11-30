Фарш с сюрпризом предложил производитель из Арсеньева
Специалисты лаборатории выявили бактерии группы кишечной палочки При проведении исследований проб от партии мясного фарша из свинины и говядины производителя из Арсеньевского городского округа, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора.
Превышение нормативных значений чаще всего свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о несоблюдении необходимых санитарных норм на производстве.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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