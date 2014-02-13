Обучающимся после 50 лет выплатят стипендию
Разработана специальная программа обучения для граждан 50+
Учиться россиянам придется и очно, и дистанционно. Некоторые курсы будут модульными. Например, цифровая грамотность плюс общекультурные знания для того, чтобы человек мог участвовать в программах волонтерства и наставничества. Проект распоряжения Правительства России о специальной программе сейчас находится на общественном обсуждении, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «РГ».
Что предлагается людям 50 +? Регионы вместе с работодателями составляют списки самых востребованных профессий, самых нужных навыков и размещают их на портале "Работа в России". Появляются региональные Банки программ обучения для людей 50 +. До конца 2024 года планируется обучить более 450 тысяч человек.
Как будут учить людей в возрасте? Вот три модели.
1. Первая - человек идет в службу занятости, оттуда его направляют в центр обучения, колледж или вуз, где дадут новые знания. Такая схема работает и сейчас. Но рассматривается и вариант, когда человек получает так называемый образовательный сертификат и сам выбирает организацию, где будет учиться.
2. Второй механизм - обучение по направлению работодателей.
3. Третий вариант - обучение с использованием инфраструктуры Союза "Ворлдскиллс Россия". Учишься, сдаешь экзамен, получаешь документ, и твое резюме автоматически размещается на портале "Работа в России".
В первом и третьем случае все расходы может компенсировать бюджет.
Какие профессии исчезнут в первую очередь?
По мнению ученых Лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем РАНХиГС, те, где выполняются рутинные операции. Под угрозой увольнения рабочие на конвейерном производстве, операторы, сборщики, другие рабочие в промышленности, добыче полезных ресурсов и строительстве, профессии в сфере обслуживания, бухгалтерского учета и аудита, а также верстальщики печатных изданий. А вот веб-верстка очень перспективна.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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