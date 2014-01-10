Праворульные авто перестают быть популярными даже на Дальнем Востоке - news.ru

Дальний Восток — территория, давно и насквозь пропитанная японской праворульной автокультурой, колоссальные масштабы которой сложно в полной мере представить жителям центральной части России. Чем живёт автомир Приморья сегодня — News.ru задал вопросы автору нашумевшей в своё время документальной книги «Правый руль» Василию Авченко.

В начале 90-х центральная часть России и Приморье были совершеннейшими параллельными мирами. Когда мы считали за счастье пресловутую «девятку цвета мокрый асфальт» с карбюратором «Солекс» и магнитолой «Былина», жители Владивостока вовсю осваивали подержанные машины из Страны восходящего солнца с АКПП, ГУР, ABS, Traction Control и цифровыми приборными панелями.

Японский автопром в Приморье в те годы стал единственным светлым пятном в беспросветной жизни забытого федеральной властью региона и сформировал удивительную автомобильную субкультуру. Так какова теперь современная автомобильная жизнь праворульного и бунтарского «Владика»?

— На праворульный рынок регулярно предпринимаются атаки со стороны властей. Как выглядит состояние дел сегодня?

— В 90-е пытались сперва «в лоб» запретить правый руль, потом действовали косвенно: повышали пошлины, вводили дополнительные поборы и т. д. Было известное повышение пошлин 2002 года, после которого дешёвых машин уже не стало, зато появились «конструкторы» (машины, ввезенные в разобранном виде — отдельно кузов, подвеска с двигателем и трансмиссией; ввозились, как правило, для легализации под документы от аналогичного сгнившего во Владивостоке авто. — News.ru). Потом было повышение 2008 года, после которого разница между б/у и салонными машинами минимизировалась, к тому же повысили пошлины на ввоз кузовов, что убило «конструкторы», но породило «распилы» (автомобиль разрезают на две части, ввозят под видом запчастей и затем сваривают уже на месте. — News.ru). Вот так и живём. Рынок, конечно, сузился, но он пока есть. И даже «распилы» по-прежнему порой практикуются. Но в целом машины везут чаще под полную пошлину и только свежие — от 3 до 5 лет. Дорогие они стали — считай, сколько стоит машина в Японии, во столько же встают и пошлины.

— Что везут в наши дни из Японии жители Приморья?

— В последнее время больше стало сити-каров, крошечных малолитражек типа «Витца» (Toyota Vitz. — News.ru) или «Фита» (Honda Fit. — News.ru). Стало больше вэнов, причём как больших, вроде Toyota Ipsum, так и маленьких, вроде Subaru R2. Гибридов много, причём не только «Приусов» (Toyota Prius. — News.ru), а вплоть до «Краунов» (Toyota Crown. — News.ru) и всяких там «Эстим» (3-е поколение Toyota Estima. — News.ru). Электромобили то и дело замечаю — Nissan Leaf, он же «лифчик», особенно. Ну и, конечно, традиционная любовь владивостокцев к джипам никуда не делась. Однако, надо отметить, что из-за роста конечной цены ввозимых машин, на них стали ездить дольше, да... Берегут. Не то что раньше, когда было принято менять машины раз в полгода-год и говорили так: «на лето беру Toyota Soarer, к зиме продаю, беру Isuzu Bighorn», часто избавляясь от машины, не успев на ней даже один раз заменить масло или сезонную резину.

— Какие япономашины сегодня можно назвать наиболее бюджетными и доступными?

— Максимально бюджетные у нас — это либо микролитражки с моторчиками меньше литра — типа там разных Honda Z, либо «деревянные» колхозные универсалы типа Nissan AD. Ну, и Toyota Corolla, конечно же.

— Самые интересные и культовые японские автомобили прошлых лет, которые сегодня ещё ездят по улицам Владивостока, на ваш взгляд.

— То и дело натыкаюсь на «марк-черностой» (Toyota Mark II, выпускавшийся с 1984 по 1988 год. Светлый кузов, задние боковые стёкла, завершающиеся кузовными стойками чёрного цвета. — News.ru) середины 80-х годов выпуска — красавец! Когда-то считался «боевой машиной пехоты», в смысле — бандитской, потом перешёл в разряд «старых вёдер», а сейчас — уже ретрокар. Те «черностои», что сохранились, — они вылизанные, «нафокстроченные», за ними следят, их любят. Ну, конечно, «крузак»-восьмидесятка (Toyota Land Cruiser. — News.ru) и квадратный «сафарь» (Nissan Safari. — News.ru) — их тоже ценят и холят, несмотря на возраст. А иногда встретишь и такую редкость, как Mitsubishi Debonair, Mazda Luce, Toyota Celica Camry или Nissan Liberta Villa. Смотришь, вспоминаешь, аж плакать порой хочется!

— Знаменитые владивостокские авторынки — какова сегодня их судьба? Стали меньше, больше, закрываются?

— Рынок, собственно, один — Зелёный угол, та самая владивостокская «Зелёнка». Есть ещё в Уссурийске, но он меньше. «Зелёнка» тоже съёживается год от года как шагреневая кожа, и вообще на её месте грозятся построить жилой район. Но пока что она живёт. Хотя ситуация с продажами там сейчас невесёлая — и в силу высоких пошлин и, главное, в силу упавшего рубля.

— Купить и самостоятельно перегнать себе машину из Владивостока, скажем, в Москву, как в культовом фильме 90-х «Риск без контракта» — насколько вообще реальна и осмысленна такая затея сегодня?

— Ну, если интересно, то ради Бога. Взял на «Зелёнке» автомобиль, сел и поехал. Дорога между Хабаровском и Читой сейчас хорошая (знаменитая трасса-долгострой, её строительство, начавшееся в 1978 году, завершилось лишь в 2010-м проездом Владимира Путина на жёлтой «Калине». — News.ru). В плане бандитов сейчас, в общем, тоже спокойно. Самыми опасными городами считались Уссурийск и Хабаровск, проехать их в одиночку на машине с «транзитами» было непросто. Народ часто ездил со стволами или с другом-милиционером в форме.

Правда, такой перегон — удовольствие на любителя. Попроще всё-таки через аукцион, с доставкой по железной дороге. Но в Сибирь везут всё ещё, хотя рынок и съёжился... По трассе ехал недавно, смотрю — везут, надо же!

— Как изменился за последние десять лет сервис в Приморье?

— Сервис улучшился. Крупных техцентров стало больше. Даже официальные дилеры появились — первой была Toyota, потом и некоторые другие подтянулись. Но это в основном для новых леворульных машин. А народ всё-таки в основном пока ездит на подержанных праворульных. Гаражные мастера, с которых начинался весь ремонт иномарок, остались, и у них есть свои поклонники. И хорошей диагностикой владеют, и буквально на коленке квалифицированно раскидывают «автомат».

— На чём сегодня ездят приморские госслужбы, чиновники, мэры?

— Гаишники частично на праворульных — «кресты» (Toyota Cresta. — News.ru) любят и «марки», а также на русских и европейских. Попадаются у разных служб европейские, американские, корейские фургоны — Renault, Ford, Hyundai. Чиновники любят «крузаки», но леворульные. Или — кто думает, что крутой — американские тачки типа Cadillac Escalade, Mercedes, ещё и BMW, как полагается. Сейчас считается, что если ты очень крут, то уже не ездишь на правом руле. Поэтому чиновники первыми пересели на левый.

— Левый руль — как он проникает на наш Дальний Восток?

— Приезжим кажется, что у нас один правый японский руль на дорогах. Я же помню 80-е, 90-е и вижу, что это уже не так. В последние годы левого руля стало очень много. Раньше япономарки на наших дорогах составляли почти 100%, на них учили во всех автошколах, и даже гаишники ездили поголовно. Сейчас это уже далеко не всегда и не везде.

Сегодня в Приморье продаются новые Mercedes и Ford, корейских машин стало сравнительно много. Российских мало, хотя в последнее время нет-нет да и мелькнёт то Granta, то Vesta. Кто их покупает — даже не знаю. Возможно, госструктуры. Китайских — их почти нет. Разве что китайские грузовики докатывают со строек саммита АТЭС, а легковых — не встретишь.

Постепенно открываются официальные дилерские салоны японских марок — модельный ряд в них, разумеется, ограничен леворульными — как и у всех российских дилеров. Впрочем, пока не все японские бренды представлены в Приморье официально.

Симпатии же большинства владивостокцев пока что на стороне подержанных праворулек. Плюс определённая инерция рынка. По моим прикидкам, сейчас у нас процентов 70–80% праворульных машин на дорогах. Правый руль свои позиции не сдаёт и в ближайшее время не сдаст. Но из-за того что покупка подержанной машины из Японии становится всё дороже, разница между ней и новой леворульной постепенно стирается. Число людей, осознанно пересаживающихся на левый руль, растёт.

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