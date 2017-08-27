Десятки домов отключат от электричества (список)
Плановые отключения абонентов от электроснабжения на 09.12.2019 г., сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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