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Многие жители Владивостока останутся без света (список)

Многие жители Владивостока останутся без света (список)

Фото: pixabay.com

Сотрудники электрических сетей отключат от электречества более двух десятков домов, сообщает "Вести: Приморье". Как пояснили в пресс-службе ведомства, отключения носят плановых характер. Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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